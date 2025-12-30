onedio
Neden 'Beyaz Show' Değil Diye Üzülmüştük: Beyaz'la Joker, Tanıtımında Bile Kahkahaya Boğdu

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
30.12.2025 - 08:55

Beyazıt Öztürk'ün yaklaşık 8 sene sonra Kanal D'ye dönmesi, 'Beyaz Show yeniden mi başlıyor?' sorularını da beraberinde getirmişti. Beyaz'la Joker programınının duyurulması ise hem şaşkınlık hem de heyecan yaratmıştı. Programa dair detaylar merak edilirken, sonunda tanıtım yayınlandı! Beyaz'la Joker'in hem yayın günü hem de formatı belli oldu.

Beyazıt Öztürk'ü Kanal D ekranlarına döndüren program izleyiciler arasında heyecan yaratmıştı.

Beyazıt Öztürk'ü Kanal D ekranlarına döndüren program izleyiciler arasında heyecan yaratmıştı.

Her ne kadar Beyaz Show beklentilerinin karşılanmadığını gören izleyici şaşkına dönse de Beyaz'la Joker programının formatı merak uyandırmıştı. Programın ne zaman yayınlanacağı ve programda neler yaşanacağı İrem Derici tarafından bile merak edilip konuşulmaya başlanmıştı.

4 Ocak'ta yayın hayatına başlayacak Beyaz'la Joker programından ilk tanıtım yayınlandı.

Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
