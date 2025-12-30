Neden 'Beyaz Show' Değil Diye Üzülmüştük: Beyaz'la Joker, Tanıtımında Bile Kahkahaya Boğdu
Beyazıt Öztürk'ün yaklaşık 8 sene sonra Kanal D'ye dönmesi, 'Beyaz Show yeniden mi başlıyor?' sorularını da beraberinde getirmişti. Beyaz'la Joker programınının duyurulması ise hem şaşkınlık hem de heyecan yaratmıştı. Programa dair detaylar merak edilirken, sonunda tanıtım yayınlandı! Beyaz'la Joker'in hem yayın günü hem de formatı belli oldu.
Beyazıt Öztürk'ü Kanal D ekranlarına döndüren program izleyiciler arasında heyecan yaratmıştı.
4 Ocak'ta yayın hayatına başlayacak Beyaz'la Joker programından ilk tanıtım yayınlandı.
