29 Aralık Pazartesi MasterChef Altın Kupa'da Son Önlük Kimin Oldu? 8. ve Son Önlüğü Kim Aldı, Kimler Elendi?
Finaline birkaç gün kala MasterChef Altın Kupa'da son altın önlük de sahibini buldu. Böylece MasterChef Altın Kupa'dan elenen 8 yarışmacı da belli oldu. 29 Aralık Pazartesi yayınlanan MasterChef Altın Kupa'da sekizinci ve son altın önlüğü kim aldı, sekizinci altın önlüğün sahibi kim oldu, kimler elendi?
İşte, detaylar...
MasterChef Altın Kupa'da ilk yedi önlük sahibini bulmuştu.
MasterChef'te son altın önlüğün sahibi Kıvanç oldu.
