29 Aralık Pazartesi MasterChef Altın Kupa'da Son Önlük Kimin Oldu? 8. ve Son Önlüğü Kim Aldı, Kimler Elendi?

29 Aralık Pazartesi MasterChef Altın Kupa'da Son Önlük Kimin Oldu? 8. ve Son Önlüğü Kim Aldı, Kimler Elendi?

MasterChef Türkiye
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
30.12.2025 - 00:14

Finaline birkaç gün kala MasterChef Altın Kupa'da son altın önlük de sahibini buldu. Böylece MasterChef Altın Kupa'dan elenen 8 yarışmacı da belli oldu. 29 Aralık Pazartesi yayınlanan MasterChef Altın Kupa'da sekizinci ve son altın önlüğü kim aldı, sekizinci altın önlüğün sahibi kim oldu, kimler elendi?

İşte, detaylar...

MasterChef Altın Kupa'da ilk yedi önlük sahibini bulmuştu.

MasterChef Altın Kupa'da ilk yedi önlük sahibini bulmuştu.

Sergen, Hasan, Çağatay, Barbaros, Ayaz ve Kerem'in ardından Dilara yedinci önlüğü kazanmıştı. MasterChef'te 29 Aralık Pazartesi son altın önlük de sahibini buldu.

MasterChef'te son altın önlüğün sahibi Kıvanç oldu.

MasterChef'te son altın önlüğün sahibi Kıvanç oldu.

Sezer, Beyza, Eren, Erim, Alican, Tolga, Özkan ve Hakan MasterChef Altın Kupa'ya veda etti. Yarışmada altın önlük kazanan 8 isim, 4 altın ceketi kazanmak için yarışacak.

Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
