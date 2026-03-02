Bir Psikolog Psikolojik Problemlerin Artmasıyla Dini İnancın Zayıflaması Arasındaki Bağlantıyı Anlattı

Son dönemde ritüel, manifest, olumlama gibi kavramlarla çok sık karşılaşıyoruz. Uzmanlar bunların belirsizlik dönemlerinde daha çok arttığını, insanların bir şeye umut bağlamak zorunda hissettiğinden bu tarz inanışlara yöneldiğini anlatmıştı. Peki dini inançlarla psikolojik problemler arasında bir bağlantı var mı?

Psikolog Merve Ulusoy 'Sağlıklı bir dini inançta koruyucu olan şey çoğu zaman inancın sağladığı psikolojik mekanizmalardır' diyerek inanç ile psikolojik problemler arasında bir bağlantı olduğunu anlattı.