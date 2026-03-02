onedio
Bir Psikolog Psikolojik Problemlerin Artmasıyla Dini İnancın Zayıflaması Arasındaki Bağlantıyı Anlattı

Pelin Yelda Göktepe
02.03.2026 - 09:34

Son dönemde ritüel, manifest, olumlama gibi kavramlarla çok sık karşılaşıyoruz. Uzmanlar bunların belirsizlik dönemlerinde daha çok arttığını, insanların bir şeye umut bağlamak zorunda hissettiğinden bu tarz inanışlara yöneldiğini anlatmıştı. Peki dini inançlarla psikolojik problemler arasında bir bağlantı var mı?

Psikolog Merve Ulusoy 'Sağlıklı bir dini inançta koruyucu olan şey çoğu zaman inancın sağladığı psikolojik mekanizmalardır' diyerek inanç ile psikolojik problemler arasında bir bağlantı olduğunu anlattı.

"İnanç yaşanan her şeyi anlamsız acılar olmaktan çıkarıp anlamlı bir çerçeveye yerleştirir. Bu da psikolojik dayanıklılığı arttırır."

  • İnancın psikolojik dayanıklılığı arttırdığını savunan psikolog sebeplerini şöyle anlattı;

  • Anlam Arayışı: Psikolojideki en önemli faktörlerden birinin 'anlam' olduğu, sağlıklı bir inancın da insanın yaşadığı acılara ve 'Neden buradayım?' gibi varoluşsal sorularına cevap vererek bir anlam kattığı belirtiliyor.

  • Stres Yönetimi: Beynin, olayların kendisine değil, onlara yüklenen anlama göre stres ürettiği söyleniyor. İnanç, olumsuz durumlara 'kadersel bir plan' gibi bir anlam yüklediği için beynin stres seviyesini düşürüp onu sakinleştiriyor.

  • Yalnız Değilim Hissi: İnancın, kişide 'tek başıma değilim' hissi uyandırarak beyindeki güven sistemini aktive ettiği vurgulanıyor.

  • Psikolojik Dayanıklılık: İnanç; anlamsız acıları anlamlı bir çerçeveye oturtarak kişinin psikolojik dayanıklılığını (resilience) artırıyor.

