Kar Yağışı Nedeniyle Uçuşlar İptal! Uzak Şehir Oyuncuları Mardin'de Mahsur Kaldı
Yurt genelinde yoğun kar yağışı devam ediyor. Kar yağışının etkin olduğu şehirlerden biri de Mardin olurken Uzak Şehir çekimleri için Mardin'de bulunan set ekibi ve oyuncular, uçuşların iptal edilmesiyle orada mahsur kaldı. Kar yağışı nedeniyle Mardin'de mahsur kalan Uzak Şehir oyuncuları, Albora Konağı'ndan kar manzaraları paylaşımlarıyla gündem oldu.
Yoğun kar yağışı Uzak Şehir oyuncularının uçuşlarını iptal ettirdi.
Uzak Şehir oyuncuları yılbaşına Mardin'de girecek.
