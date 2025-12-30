onedio
Kar Yağışı Nedeniyle Uçuşlar İptal! Uzak Şehir Oyuncuları Mardin'de Mahsur Kaldı

Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
30.12.2025 - 10:10

Yurt genelinde yoğun kar yağışı devam ediyor. Kar yağışının etkin olduğu şehirlerden biri de Mardin olurken Uzak Şehir çekimleri için Mardin'de bulunan set ekibi ve oyuncular, uçuşların iptal edilmesiyle orada mahsur kaldı. Kar yağışı nedeniyle Mardin'de mahsur kalan Uzak Şehir oyuncuları, Albora Konağı'ndan kar manzaraları paylaşımlarıyla gündem oldu.

Mardin'deki yoğun kar yağışı nedeniyle uçak seferleri iptal ediliyor. Uzak Şehir'in yeni bölüm çekimleri nedeniyle Mardin'de bulunan set ekibi ve oyuncular büyük bir sürprizle karşılaştı. Yılbaşını aileleriyle beraber geçirmek için uçak bileti alan oyuncular, uçuşların iptal edilmesiyle Mardin'de mahsur kaldı. Uzak Şehir'de Sadakat'i canlandıran Gonca Cilasun, uçuşların iptal edildiğini Instagram hesabından duyurdu.

29-30 Aralık tarihlerinde Mardin'den kalkan uçuşların iptal edilmesiyle Uzak Şehir oyuncuları Instagram'dan paylaşım yapmaya devam ediyor. Gonca Cilasun, Sahra Şaş'la karlar altında selfie yayınlarken Sinem Ünsal, hava durumunu paylaştı. Uzak Şehir'in sevilen oyuncularından Alper Çankaya, Atakan Özkaya ve Burak Şafak ise bir arada vakit geçirdikleri bir paylaşım yaptılar.

