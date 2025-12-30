Taşacak Bu Deniz'e Çocuk Oyuncu! O Karakterin Küçüklüğünü Canlandıracağı İddia Edildi
TRT 1'in ilgiyle izlenen dizisi Taşacak Bu Deniz'de karakterlerin çocukluğunu ve gençliğini izlediğimiz flashback sahneler epey fazla. Taşacak Bu Deniz'e bir çocuk oyuncunun daha dahil edildiği ortaya çıkarken seyirci, bu oyuncunun hangi karakterin küçüklüğünü canlandıracağına dair iddialarda bulunmaya başladı.
Ekranların sevilen Karadeniz dizisi Taşacak Bu Deniz'e sürpriz çocuk oyuncu geliyor.
Taşacak Bu Deniz'e gelen çocuk oyuncu Güneş Işıksal'ın Fadime'nin çocukluğunu canlandıracağı iddia edildi.
