Taşacak Bu Deniz'e Çocuk Oyuncu! O Karakterin Küçüklüğünü Canlandıracağı İddia Edildi

Taşacak Bu Deniz
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
30.12.2025 - 13:01

TRT 1'in ilgiyle izlenen dizisi Taşacak Bu Deniz'de karakterlerin çocukluğunu ve gençliğini izlediğimiz flashback sahneler epey fazla. Taşacak Bu Deniz'e bir çocuk oyuncunun daha dahil edildiği ortaya çıkarken seyirci, bu oyuncunun hangi karakterin küçüklüğünü canlandıracağına dair iddialarda bulunmaya başladı.

Ekranların sevilen Karadeniz dizisi Taşacak Bu Deniz'e sürpriz çocuk oyuncu geliyor.

Ekranların sevilen Karadeniz dizisi Taşacak Bu Deniz'e sürpriz çocuk oyuncu geliyor.

Karakterlerin çocukluk ve gençlik dönemlerini gösteren flashback sahnelerle gündem olan Taşacak Bu Deniz'e çocuk oyuncu Günaş Işıksal dahil oluyor. Minik Güneş'in nasıl bir karakterle diziye dahil olacağı henüz açıklanmazken dikkatli seyirciler, Instagram'daki takipleşme hareketlerine bakarak bomba bir iddiada bulundu.

Taşacak Bu Deniz'e gelen çocuk oyuncu Güneş Işıksal'ın Fadime'nin çocukluğunu canlandıracağı iddia edildi.

Taşacak Bu Deniz'e gelen çocuk oyuncu Güneş Işıksal'ın Fadime'nin çocukluğunu canlandıracağı iddia edildi.

Fadime'yi canlandıran Zeynep Atılgan ve çocuk oyuncu Güneş Işıksal'ın birbirini Instagram'dan takip etmesinin ardından söz konusu iddia aldı başını yürüdü. Minik oyuncunun kimi canlandıracağını ise yeni bölümlerde göreceğiz.

Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
