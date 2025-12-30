onedio
Taşacak Bu Deniz Senaristi, Dizideki Sürpriz Aşkı Açıkladı

Taşacak Bu Deniz
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
30.12.2025 - 14:54

Taşacak Bu Deniz ekibi, geçtiğimiz günlerde Trabzon Film Festivali'nde konuşma yapmıştı. Burada dizi hakkında pek çok spoiler paylaşılırken dizinin senaristleri, iki sürpriz karakterin aşk yaşayacağını itiraf etti.

Taşacak Bu Deniz'e sürpriz aşk geliyor.

Trabzon Film Festivali'ne konuk olan Taşacak Bu Deniz ekibinin verdiği spoilerlar sosyal medyada dolaşmaya devam ediyor. Daha önce dizinin kaç sezon süreceği ve Gezep ile Hicran aşkı gibi detayların verildiği konuşmada senaristlerin sürpriz bir aşkı da itiraf ettiği ortaya çıktı. Sosyal medyada yayılan videoda senarist, Amirum Dayı ile Şirin Furtuna'nın ilerleyen bölümlerde aşk yaşayacağını açıkladı.

Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
