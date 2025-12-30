Taşacak Bu Deniz Senaristi, Dizideki Sürpriz Aşkı Açıkladı
Taşacak Bu Deniz ekibi, geçtiğimiz günlerde Trabzon Film Festivali'nde konuşma yapmıştı. Burada dizi hakkında pek çok spoiler paylaşılırken dizinin senaristleri, iki sürpriz karakterin aşk yaşayacağını itiraf etti.
Taşacak Bu Deniz'e sürpriz aşk geliyor.
