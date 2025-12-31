A.B.İ. Dizisinde Afra Saraçoğlu'dan Önce İlk Teklif Giden Oyuncu Ortaya Çıktı
Yeni yılın en merak edilen dizilerinin başında A.B.İ. yer alıyor. ATV ekranlarında yayınlanmaya hazırlanan dizi, Kenan İmirzalıoğlu ve Afra Saraçoğlu partnerliğiyle geliyor. İki oyuncu arasındaki yaş farkı nedeniyle projenin en başından beri seyirciden tepkiler gelirken Birsen Altuntaş, Afra Saraçoğlu'dan önce bambaşka bir isme teklif gittiğini açıkladı.
KAYNAK: Birsen Altuntaş
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
ATV'nin A.B.İ. dizisi bomba gibi geliyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Birsen Altuntaş'ın haberine göre A.B.İ. dizisinde ilk rol teklifi Neslihan Atagül'e gitmiş.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın