A.B.İ. Dizisinde Afra Saraçoğlu'dan Önce İlk Teklif Giden Oyuncu Ortaya Çıktı

Atv yerli dizi A.B.İ.
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
31.12.2025 - 09:33

Yeni yılın en merak edilen dizilerinin başında A.B.İ. yer alıyor. ATV ekranlarında yayınlanmaya hazırlanan dizi, Kenan İmirzalıoğlu ve Afra Saraçoğlu partnerliğiyle geliyor. İki oyuncu arasındaki yaş farkı nedeniyle projenin en başından beri seyirciden tepkiler gelirken Birsen Altuntaş, Afra Saraçoğlu'dan önce bambaşka bir isme teklif gittiğini açıkladı.

KAYNAK: Birsen Altuntaş

ATV'nin A.B.İ. dizisi bomba gibi geliyor.

Kenan İmirzalıoğlu ve Afra Saraçoğlu'nun başrollerde yer aldığı dizi, yeni yılın en merak edilen projelerinin başında yer alıyor. İlgi çekici konusuyla merak edilse de partnerler Afra Saraçoğlu ve Kenan İmirzalıoğlu arasındaki yaş farkı proje duyurulduğu gibi tepki çekmişti. Sosyal medyada bu konuda paylaşımlar devam ederken Birsen Altuntaş, Afra Saraçoğlu'dan önce teklif giden ismi açıkladı.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre A.B.İ. dizisinde ilk rol teklifi Neslihan Atagül'e gitmiş.

Bir takipçisine verdiği yanıtta bu bilgiden bahseden Birsen Altuntaş, A.B.İ. dizisini bekleyen seyirciyi epey şaşırttı. Akıllara ise Neslihan Atagül ve Kenan İmirzalıoğlu uyumunun nasıl olacağı geldi.

