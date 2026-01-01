onedio
O Ses Türkiye 2026 Yılbaşı Özel Şampiyonu Kim Oldu? Kim Kazandı?

Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
01.01.2026 - 09:21

TV8'in yılbaşı klasiği olan O Ses Türkiye 2026 Yılbaşı Özel programında Gupse Özay, Giray Altınok, Murat Boz ve Hadise, şampiyon olmak için mücadele etti. İzleyicilerin en çok merak ettiği soru ise “2026 O Ses Türkiye Yılbaşı şampiyonu belli oldu mu, kim kazandı?” oldu. Gece sonunda Acun Ilıcalı O Ses Türkiye Yılbaşı şampiyonunu açıkladı. İşte O Ses Türkiye Yılbaşı şampiyonu olan jürinin ismi...

O Ses Türkiye 2026 Yılbaşı özel bölümü, bu yıl da geleneği bozmadı ve ekranlara enerji dolu anlar taşıdı.

Eğlencenin temposu bir an bile düşmezken, sürpriz düetler, bol kahkahalı diyaloglar ve sahnedeki performanslar geceye damga vurdu. Ünlü isimlerin sergilediği şovlar kadar, jüri üyelerinin kendi takımlarına katmak istedikleri isimler için verdikleri tatlı ama iddialı mücadele de izleyenlere keyifli anlar yaşattı.

Gecenin sonunda ise heyecan doruğa çıktı. Tüm performansların ardından yapılan büyük oylama sonucunda, hem stüdyodaki izleyicilerden hem de halktan en yüksek beğeniyi alan isim, “2026 O Ses Türkiye Yılbaşı Şampiyonu” unvanını kazandı. Peki, Murat Boz, Hadise, Gupse Özay, Giray Altınok'tan hangisi birinci oldu?

O Ses Türkiye 2026 Yılbaşı Özel bölümünün şampiyonu Gupse Özay oldu.

O Ses Türkiye'de ilk kez jüri olan Gupse Özay, geceye damgasını vurdu. Program bitiminde şampiyon olduğu açıklanan Gupse Özay'a Acun Ilıcalı ödül verdi.

