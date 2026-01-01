O Ses Türkiye 2026 Yılbaşı Özel Şampiyonu Kim Oldu? Kim Kazandı?

Eğlencenin temposu bir an bile düşmezken, sürpriz düetler, bol kahkahalı diyaloglar ve sahnedeki performanslar geceye damga vurdu. Ünlü isimlerin sergilediği şovlar kadar, jüri üyelerinin kendi takımlarına katmak istedikleri isimler için verdikleri tatlı ama iddialı mücadele de izleyenlere keyifli anlar yaşattı.

Gecenin sonunda ise heyecan doruğa çıktı. Tüm performansların ardından yapılan büyük oylama sonucunda, hem stüdyodaki izleyicilerden hem de halktan en yüksek beğeniyi alan isim, “2026 O Ses Türkiye Yılbaşı Şampiyonu” unvanını kazandı. Peki, Murat Boz, Hadise, Gupse Özay, Giray Altınok'tan hangisi birinci oldu?