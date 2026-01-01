O Ses Türkiye 2026 Yılbaşı Özel Şampiyonu Kim Oldu? Kim Kazandı?
TV8'in yılbaşı klasiği olan O Ses Türkiye 2026 Yılbaşı Özel programında Gupse Özay, Giray Altınok, Murat Boz ve Hadise, şampiyon olmak için mücadele etti. İzleyicilerin en çok merak ettiği soru ise “2026 O Ses Türkiye Yılbaşı şampiyonu belli oldu mu, kim kazandı?” oldu. Gece sonunda Acun Ilıcalı O Ses Türkiye Yılbaşı şampiyonunu açıkladı. İşte O Ses Türkiye Yılbaşı şampiyonu olan jürinin ismi...
O Ses Türkiye 2026 Yılbaşı özel bölümü, bu yıl da geleneği bozmadı ve ekranlara enerji dolu anlar taşıdı.
O Ses Türkiye 2026 Yılbaşı Özel bölümünün şampiyonu Gupse Özay oldu.
