Canlı Yayında Gerginlik: Müge Anlı ile Rahmi Özkan Yayında Tartıştılar!

Rahmi Özkan'ın 'Bunlar kanun' demesi üzerine Müge Anlı, 'Kanun da yanlış' dedi. Rahmi Özkan ise, 'Siz benim neler konuştuğumu bilen bir kişisiniz. Şu andaki konuşmamla 'Bu programda bunları konuşmayın' demenizi doğru bulmuyorum. Kusura bakmayın. Yanlış konuştunuz. Beni tanıyorsunuz siz. Lütfen bana karşı yaptığınız o konuşmayı düzeltin' dedi. Bunun üzerine Müge Anlı 'Düzeltiyorum. O kanuni imkanların sonunda bu kadın 5 yıl başka adamlardan 5 çocuk yaparsa çocuklar bu adamın nüfusuna kaydolacağını da söyler misiniz? Onun inadı yüzünden devletin hakimi, savcısı, avukatı 5 yıl boyunca bununla uğraşacak.' dedi. İkilinin arasındaki tartışma sonunda tatlıya bağlandı.