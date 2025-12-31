Canlı Yayında Gerginlik: Müge Anlı ile Rahmi Özkan Yayında Tartıştılar!
Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yılın son günü Müge Anlı ile avukat Rahmi Özkan arasında bir gerginlik yaşandı. Rahmi Özkan'ın eşinin başka bir adamla kaçtığı adama hukuki olarak söylediklerini durduran Müge Anlı, 'Benim programımda bunları konuşmayın bunlar çok çirkin şeyler' deyince Rahmi Özkan'ın tepkisini çekti.
Müge Anlı ile Tatlı Sert'te Rahmi Özkan, eşinin başka bir adama kaçmasının ardından Arif Göçer'e bazı fikirler verdi.
Müge Anlı ise Rahmi Özkan'ın açıklamasına sert çıkarak, "Rica ediyorum benim programımda böyle şeyler konuşmayın, bunlar çok çirkin şeyler" dedi.
