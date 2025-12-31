onedio
Canlı Yayında Gerginlik: Müge Anlı ile Rahmi Özkan Yayında Tartıştılar!

Canlı Yayında Gerginlik: Müge Anlı ile Rahmi Özkan Yayında Tartıştılar!

Müge Anlı
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
31.12.2025 - 15:07

Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yılın son günü Müge Anlı ile avukat Rahmi Özkan arasında bir gerginlik yaşandı. Rahmi Özkan'ın eşinin başka bir adamla kaçtığı adama hukuki olarak söylediklerini durduran Müge Anlı, 'Benim programımda bunları konuşmayın bunlar çok çirkin şeyler' deyince Rahmi Özkan'ın tepkisini çekti.

Müge Anlı ile Tatlı Sert'te Rahmi Özkan, eşinin başka bir adama kaçmasının ardından Arif Göçer'e bazı fikirler verdi.

Müge Anlı ile Tatlı Sert'te Rahmi Özkan, eşinin başka bir adama kaçmasının ardından Arif Göçer'e bazı fikirler verdi.

Arif Göçer'in kayıp olarak aradığı eşi 41 gün sonra bulunmuş ve başka bir adama kaçtığı öğrenilmişti. Avukat Rahmi Özkan, Arif Göçer'e intikam alması adına 5 yıl boşanma davasını uzatabileceğini belirtti.

Müge Anlı ise Rahmi Özkan'ın açıklamasına sert çıkarak, "Rica ediyorum benim programımda böyle şeyler konuşmayın, bunlar çok çirkin şeyler" dedi.

Müge Anlı ise Rahmi Özkan'ın açıklamasına sert çıkarak, "Rica ediyorum benim programımda böyle şeyler konuşmayın, bunlar çok çirkin şeyler" dedi.

Rahmi Özkan'ın 'Bunlar kanun' demesi üzerine Müge Anlı, 'Kanun da yanlış' dedi. Rahmi Özkan ise, 'Siz benim neler konuştuğumu bilen bir kişisiniz. Şu andaki konuşmamla 'Bu programda bunları konuşmayın' demenizi doğru bulmuyorum. Kusura bakmayın. Yanlış konuştunuz. Beni tanıyorsunuz siz. Lütfen bana karşı yaptığınız o konuşmayı düzeltin' dedi. Bunun üzerine Müge Anlı 'Düzeltiyorum. O kanuni imkanların sonunda bu kadın 5 yıl başka adamlardan 5 çocuk yaparsa çocuklar bu adamın nüfusuna kaydolacağını da söyler misiniz? Onun inadı yüzünden devletin hakimi, savcısı, avukatı 5 yıl boyunca bununla uğraşacak.' dedi. İkilinin arasındaki tartışma sonunda tatlıya bağlandı.

Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
