Yılbaşında Hangi Kanalda Ne Var? İşte Yılbaşı Gecesi Yayınlanacak Programlar!
31 Aralık sonunda geldi. Yılbaşını evde geçireceklerin en büyük sorusu ise 'yılbaşı gecesi TV'de neler var?' oldu. Eğer merak ediyorsanız O Ses Türkiye Yılbaşı Özel'den İbo Show'a yılbaşı akşamı yayınlanacak televizyon programlarını sizler için derledik.
Şarkılar Bizi Söyler - TRT 1
Lingo Türkiye Yılbaşı Özel 2026 - TRT1
Kim Milyoner Olmak İster? Yılbaşı Özel - ATV
Güldür Güldür Show - Show TV
İbo Show Yılbaşı Özel - Star TV
O Ses Türkiye Yılbaşı Özel - TV8
