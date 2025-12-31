onedio
Yılbaşında Hangi Kanalda Ne Var? İşte Yılbaşı Gecesi Yayınlanacak Programlar!

Yılbaşında Hangi Kanalda Ne Var? İşte Yılbaşı Gecesi Yayınlanacak Programlar!

Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
31.12.2025 - 13:46

31 Aralık sonunda geldi. Yılbaşını evde geçireceklerin en büyük sorusu ise 'yılbaşı gecesi TV'de neler var?' oldu. Eğer merak ediyorsanız O Ses Türkiye Yılbaşı Özel'den İbo Show'a yılbaşı akşamı yayınlanacak televizyon programlarını sizler için derledik.

Şarkılar Bizi Söyler - TRT 1

Şarkılar Bizi Söyler - TRT 1

Kanal D, 31 Aralık gecesi için Hakan Altun, Sibel Can ve Hüsnü Şenlendirici'nin sunduğu Şarkılar Bizi Söyler programının kolaj bölümünü yayınlayacak.

Lingo Türkiye Yılbaşı Özel 2026 - TRT1

Lingo Türkiye Yılbaşı Özel 2026 - TRT1

TRT1, yılbaşı için Lingo Türkiye Yılbaşı Özel programını yayınlayacak. Programda yarışacak isimler ise Taşacak Bu Deniz oyuncuları Ava Yaman, Burak Yörük, Zeynep Atılgan, Erdem Şanlı, Aytek Şayan, Fester Abdü ve Burcu Çavrar olacak.

Kim Milyoner Olmak İster? Yılbaşı Özel - ATV

Kim Milyoner Olmak İster? Yılbaşı Özel - ATV

ATV, geçtiğimiz senelerde olduğu gibi 2026'ya girerken de Kim Milyoner Olmak İster Yılbaşı Özel programını yayınlayacak. Milyoner'in yeni bölümünde Seda Sayan, Semicenk, Özcan Deniz ve Ali Congun yarışacak.

Güldür Güldür Show - Show TV

Güldür Güldür Show - Show TV

Show TV'nin yılbaşı akşamı yayın akışında Güldür Güldür Show görünürken sevilen programın kolaj bölümüyle ekrana geleceği öngörülüyor.

İbo Show Yılbaşı Özel - Star TV

İbo Show Yılbaşı Özel - Star TV

Star TV, yılbaşı klasiği olarak İbo Show'u ekrana getirecek. İbrahim Tatlıses'in ev sahibi olduğu programda Bülent Ersoy, Şafak Sezer, Cengiz Kurtoğlu, Yıldız Tilbe ve Asena konuk olarak yer alacak.

O Ses Türkiye Yılbaşı Özel - TV8

O Ses Türkiye Yılbaşı Özel - TV8

TV8'in yeni yıl için vazgeçilmezi O Ses Türkiye Yılbaşı Özel bölümü yine bomba gibi geliyor. O Ses Türkiye 2026'da bu defa jüri Hadise, Murat Boz, Gupse Özay ve Giray Altınok olurken şarkı söyleyecek ünlü isimler ise Cihan Ünal, Ava Yaman, Cansel Elçin ve Zeynep Tuğçe Bayat, Mahsun Karaca, Mina - Yade - Beren, Toprak Razgatlıoğlu, Zuhal Topal ve Korhan Saygıner, Pelin Akil, Survivor Gönüllüler Kadınlar, Burak Yörük, Serra Arıtürk, Ceren & Emir Benderlioğlu, Rabia Soytürk, Feyza Civelek ve Survivor Gönüllüler Erkekler olacak.

Esra Demirci
