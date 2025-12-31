onedio
Kocasının Evi Geçindirmek İçin Yaptığı Şoke Eden İşi Esra Ezmeci'ye İtiraf Etti

Kocasının Evi Geçindirmek İçin Yaptığı Şoke Eden İşi Esra Ezmeci'ye İtiraf Etti

31.12.2025 - 12:45

Klinik psikolog Esra Ezmeci, Instagram hesabından takipçilerinin sorularını yanıtlamaya devam ediyor. Esra Ezmeci, bu defa evi geçindirmek için umulmadık bir iş bulan kocasından yakınan kadının itirafını yayınladı.

Esra Ezmeci, takipçilerinden gelen absürt sorulara yanıt vermeye devam ediyor.

Klinik psikolog ve yazar Esra Ezmeci, kadın-erkek ilişkileri, cinsellik gibi konularda sosyal medya takipçilerinin sorularına her gün yanıt veriyor. Ezmeci bu defa evi geçindirmek için kocasının yaptığı garip işi itiraf eden kadının derdini yanıtladı. Bir takipçisi Esra Ezmeci'ye 'Kocam zengin yaşlı kadınlarla birlikte oluyormuş. Evi geçindirmek için kabul et diyor' yazdı. Ezmeci ise şoke olarak kadına tavsiyelerde bulundu.

Onur

Nereden buluyormuş zengin yaşlı kadınları?