3 Dizi Final Yaptı, Yenisi Geliyor: 30 Aralık Salı Reyting Sonuçları Belli Oldu

Reyting Sonuçları
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
31.12.2025 - 14:27

30 Aralık reyting sonuçları belli oldu.

Kıskanmak, Rüya Gibi ve Mehmed Fetihler Sultanı dizilerinin yayınlandığı salı günü, diziler için uğursuz kabul edilmeye başladı. 3 dizinin final yaptığı salı gününde 13 Ocak'tan itibaren A.B.İ. dizisi yayınlanmaya başlayacak. Kıskanmak'ın son haftalarda zirveye yerleşebilmesinin ardından A.B.İ. reytingleri nasıl etkileyecek merak ediliyor.

Gelin, 30 Aralık reyting sonuçlarına birlikte bakalım!

Kıskanmak dizisi son birkaç haftadır sonunda reyting zirvesine yerleşmeyi başardı.

Kıskanmak dizisi iki kategoride reyting zirvesine yerleşmeyi başardı. Mehmed Fetihler Sultanı onu takip ederken, Rüya Gibi listenin gerisinde kaldı.

Total'de zirveyi Esra Erol'da kaptı.

Total sonuçlarda listenin ikinci sırasında ise Müge Anlı ile Tatlı Sert yer aldı. Yayınlanan yerli filmler de listede yer almayı başardı.

30 Aralık Total Reyting Sonuçları

Yorum Yazın