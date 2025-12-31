3 Dizi Final Yaptı, Yenisi Geliyor: 30 Aralık Salı Reyting Sonuçları Belli Oldu
30 Aralık reyting sonuçları belli oldu.
Kıskanmak, Rüya Gibi ve Mehmed Fetihler Sultanı dizilerinin yayınlandığı salı günü, diziler için uğursuz kabul edilmeye başladı. 3 dizinin final yaptığı salı gününde 13 Ocak'tan itibaren A.B.İ. dizisi yayınlanmaya başlayacak. Kıskanmak'ın son haftalarda zirveye yerleşebilmesinin ardından A.B.İ. reytingleri nasıl etkileyecek merak ediliyor.
Gelin, 30 Aralık reyting sonuçlarına birlikte bakalım!
Kıskanmak dizisi son birkaç haftadır sonunda reyting zirvesine yerleşmeyi başardı.
Total'de zirveyi Esra Erol'da kaptı.
30 Aralık Total Reyting Sonuçları
