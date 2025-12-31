Beklendiği Gibi Olmadı: 2025 Yılında Yayına Başlayan 31 Diziden 21'i Final Yaptı!

Televizyon ekranlarında birbirinden güzel diziler yayına girdi. Ancak bu yıl, dizi sektöründeki krizin daha görünür olduğu yıllardan biri oldu. Pek çok dizi yayın hayatına başlayamadan ertelendi, iptal edildi ya da reytinglere yenik düşüp ekrana veda etti. Bunun sebebi ise, dizi sektöründeki artan maliyetler ile düşen reklam gelirleri olarak kabul edildi.