Beklendiği Gibi Olmadı: 2025 Yılında Yayına Başlayan 31 Diziden 21'i Final Yaptı!
Dünya çapında izleyici elde ettiğimiz Türk dizileri bu sene de ekranları doldurup taşırdı. Ancak 2025 yılı pek çok dizi için pek de istendiği gibi gitmedi. Artan maliyetler, düşen reklam gelirleri derken 2025 yılında yayın hayatına başlayan 31 diziden 21 tanesi final yapmak zorunda kaldı. Geriye ise devam eden 10 dizi kaldı.
2025 yılı da önceki yıllar gibi karşımıza onlarca dizinin çıktığı bir yıl oldu.
2025 yılında yayınlanan 31 diziden tam 21 tanesi ekranlara veda etti.
