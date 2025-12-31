onedio
Beklendiği Gibi Olmadı: 2025 Yılında Yayına Başlayan 31 Diziden 21'i Final Yaptı!

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
31.12.2025 - 12:53

Dünya çapında izleyici elde ettiğimiz Türk dizileri bu sene de ekranları doldurup taşırdı. Ancak 2025 yılı pek çok dizi için pek de istendiği gibi gitmedi. Artan maliyetler, düşen reklam gelirleri derken 2025 yılında yayın hayatına başlayan 31 diziden 21 tanesi final yapmak zorunda kaldı. Geriye ise devam eden 10 dizi kaldı.

2025 yılı da önceki yıllar gibi karşımıza onlarca dizinin çıktığı bir yıl oldu.

Televizyon ekranlarında birbirinden güzel diziler yayına girdi. Ancak bu yıl, dizi sektöründeki krizin daha görünür olduğu yıllardan biri oldu. Pek çok dizi yayın hayatına başlayamadan ertelendi, iptal edildi ya da reytinglere yenik düşüp ekrana veda etti. Bunun sebebi ise, dizi sektöründeki artan maliyetler ile düşen reklam gelirleri olarak kabul edildi.

2025 yılında yayınlanan 31 diziden tam 21 tanesi ekranlara veda etti.

Kral Kaybederse, Yalı Çapkını, Yabani, Kızıl Goncalar, Kuruluş Osman, Sandık Kokusu, Annem Ankara, Şakir Paşa Ailesi, Hudutsuz Sevda, Deha, Siyah Kalp, Bir Gece Masalı, Leyla: Hayat… Aşk… Adalet..., Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi, Bahar gibi pek çok dizi bu yıl ekran yolculuğuna son verdi.

