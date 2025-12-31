Yayın Tarihi Belli Oldu: A.B.İ.'de Doğan ve Çağla'nın Aşk Yaşayacağının Öğrenilmesi Yeni Eleştirileri Doğurdu
Atv ekranlarında yayınlanacak ve Kenan İmirzalıoğlu'nun ekrana döndürecek A.B.İ. dizisinin yayın tarihi belli oldu. Diziden yayınlanan yeni fragmanın ardından, A.B.İ. dizisinin bülteni de yayınlanınca Doğan ve Çağla arasında büyük bir aşkın yaşanacağı bilgisi yaş farkı eleştirilerinin yeniden doğmasına yol açtı.
Atv ekranlarında yayınlanmaya başlayacak A.B.İ. dizisinin yayın tarihi belli oldu.
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
