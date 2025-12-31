onedio
Yayın Tarihi Belli Oldu: A.B.İ.'de Doğan ve Çağla'nın Aşk Yaşayacağının Öğrenilmesi Yeni Eleştirileri Doğurdu

A.B.İ.
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
31.12.2025 - 11:28

Atv ekranlarında yayınlanacak ve Kenan İmirzalıoğlu'nun ekrana döndürecek A.B.İ. dizisinin yayın tarihi belli oldu. Diziden yayınlanan yeni fragmanın ardından, A.B.İ. dizisinin bülteni de yayınlanınca Doğan ve Çağla arasında büyük bir aşkın yaşanacağı bilgisi yaş farkı eleştirilerinin yeniden doğmasına yol açtı.

Atv ekranlarında yayınlanmaya başlayacak A.B.İ. dizisinin yayın tarihi belli oldu.

Merakla beklenen dizi A.B.İ. 13 Ocak Salı günü yayın hayatına başlayacak. Dizinin rakipleri Kıskanmak, Rüya Gibi ve Mehmed Fetihler Sultanı olacak.

Dizinin yayın gününün belli olmasının ardından bülteni de yayınlandı. 'Yıllar sonra İstanbul'a dönen Doğan, kız kardeşiyle buluştuğu mekanda bir bekarlığa veda partisine denk gelir ve mekanda sonradan büyük aşkı olacak Çağla ile çarpışır.' açıklamasının yer aldığı bültende Doğan ve Çağla'nın aşk yaşayacağının ortaya çıkmasının ardından izleyiciler yaş farkı konusunu yeniden gündeme taşıdı.

