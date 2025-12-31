onedio
Türkiye'de Bir İlk: 8 Ay Sonra Ekrana Dönüyor! İnci Taneleri'nden 4 Oyuncu Birden Ayrılıyor

İnci Taneleri
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
31.12.2025 - 08:43

Kanal D'nin fenomen dizisi İnci Taneleri geçtiğimiz sezon verdiği aranın ardından henüz ekranlara dönmedi. Türk dizi tarihinde bir ilki gerçekleştiren dizi, 8 ay sonra izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Organize İşler: Karun Hazinesi çekimleri için ara veren İnci Taneleri'nden 4 oyuncu birden ayrılıyor.

Kaynak: Birsen Altuntaş

Kanal D'nin sevilen dizisi İnci Taneleri yaklaşık sekiz aydır yayınlanmıyor.

Yılmaz Erdoğan'ın Netflix için hazırladığı Organize İşler: Karun Hazinesi'nin çekimleri için verilen aranın ardından İnci Taneleri'nin çekimleri gelecek hafta başlıyor. 15 Mayıs'ta verilen aranın ardından dizi ocak ayında ekranlara dönmeye hazırlanıyor.

İnci Taneleri'nden Aytek Şayan ve Ülkü Hilal Çiftçi’nin ardından 4 oyuncu daha ayrılacak.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, gelecek bölümlerde 2 oyuncunun dahil olacağı dizide Piraye’nin (Selma Ergeç) kardeşi Tayfun’u oynayan Özgün Çoban, Aleyna’yı canlandıran Gözde Gürkan, Cenk’i oynayan Bekir Aksoy ve Sibel’e hayat veren Begüm Atak 3. sezonda dizide yer almayacak.

TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
