Türkiye'de Bir İlk: 8 Ay Sonra Ekrana Dönüyor! İnci Taneleri'nden 4 Oyuncu Birden Ayrılıyor
Kanal D'nin fenomen dizisi İnci Taneleri geçtiğimiz sezon verdiği aranın ardından henüz ekranlara dönmedi. Türk dizi tarihinde bir ilki gerçekleştiren dizi, 8 ay sonra izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Organize İşler: Karun Hazinesi çekimleri için ara veren İnci Taneleri'nden 4 oyuncu birden ayrılıyor.
Kaynak: Birsen Altuntaş
Kanal D'nin sevilen dizisi İnci Taneleri yaklaşık sekiz aydır yayınlanmıyor.
İnci Taneleri'nden Aytek Şayan ve Ülkü Hilal Çiftçi’nin ardından 4 oyuncu daha ayrılacak.
