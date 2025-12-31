onedio
30 Aralık Salı MasterChef Altın Kupa'da İlk Altın Ceket Sahibini Buldu: İlk Altın Ceketi Kim Aldı?

MasterChef Türkiye
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
31.12.2025 - 08:11

8 altın önlüğün sahibini bulmasının ardından MasterChef Altın Kupa'da final heyecanı sürüyor. İlk 4 yarışmacının altın ceket kazanacağı MasterChef'te ilk altın ceket sahibini buldu. 

30 Aralık Salı günü MasterChef Altın Kupa'da ilk altın ceketin sahibi kim oldu, ilk altın ceketi kim aldı? İşte detaylar...

MasterChef Altın Kupa'da 8 altın önlük sahibini bulmuştu.

Sergen, Hasan, Çağatay, Barbaros, Ayaz, Kerem, Dilara ve Kıvanç altın önlüklerin sahibi olmuştu. 8 yarışmacının altın önlüğü kazanmasının ardından final heyecanı resmen başladı.

MasterChef Altın Kupa'da ilk altın ceketin sahibi Hasan oldu.

Kıyasıya bir mücadelenin ardından MasterChef Altın Kupa'da ilk altın ceket sahibini buldu. MasterChef'te ilk altın ceketi kazanan Hasan oldu.

TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
