30 Aralık Salı MasterChef Altın Kupa'da İlk Altın Ceket Sahibini Buldu: İlk Altın Ceketi Kim Aldı?
8 altın önlüğün sahibini bulmasının ardından MasterChef Altın Kupa'da final heyecanı sürüyor. İlk 4 yarışmacının altın ceket kazanacağı MasterChef'te ilk altın ceket sahibini buldu.
30 Aralık Salı günü MasterChef Altın Kupa'da ilk altın ceketin sahibi kim oldu, ilk altın ceketi kim aldı? İşte detaylar...
MasterChef Altın Kupa'da 8 altın önlük sahibini bulmuştu.
MasterChef Altın Kupa'da ilk altın ceketin sahibi Hasan oldu.
