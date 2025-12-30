Kar Yağışı Nedeniyle Mardin'de Mahsur Kalan Uzak Şehir Ekibine, Dizinin Demir'i Ferit Kaya'dan Gönderme!
Kanal D'nin reyting rekortmeni dizisi Uzak Şehir yılbaşı arasına girdi. Bu hafta yeni bölümü yayınlanmayan dizinin oyuncuları ve set ekibi çekimlerin yapıldığı Mardin'den ayrılmak istese de bir engelle karşılaştı. Uçuşların iptal edilmesiyle birlikte tüm ekip Mardin'de mahsur kaldı. Dizinin oyuncularından Ferit Kaya ise ekibe göndermeli bir paylaşım yaptı.
Uzak Şehir oyuncuları ve ekibi Mardin'de mahsur kaldı.
Uzak Şehir'in Demir'i Ferit Kaya ise Paris'e gitmişti.
