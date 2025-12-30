onedio
Kar Yağışı Nedeniyle Mardin'de Mahsur Kalan Uzak Şehir Ekibine, Dizinin Demir'i Ferit Kaya'dan Gönderme!

Kar Yağışı Nedeniyle Mardin'de Mahsur Kalan Uzak Şehir Ekibine, Dizinin Demir'i Ferit Kaya'dan Gönderme!

Uzak Şehir
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
30.12.2025 - 15:12

Kanal D'nin reyting rekortmeni dizisi Uzak Şehir yılbaşı arasına girdi. Bu hafta yeni bölümü yayınlanmayan dizinin oyuncuları ve set ekibi çekimlerin yapıldığı Mardin'den ayrılmak istese de bir engelle karşılaştı. Uçuşların iptal edilmesiyle birlikte tüm ekip Mardin'de mahsur kaldı. Dizinin oyuncularından Ferit Kaya ise ekibe göndermeli bir paylaşım yaptı.

Uzak Şehir oyuncuları ve ekibi Mardin'de mahsur kaldı.

Uzak Şehir oyuncuları ve ekibi Mardin'de mahsur kaldı.

Dizinin oyuncuları birer birer uçuşların iptal edildiğini ve bir arada olduklarını yaptıkları paylaşımlarla gösterdiler. Uçuşlar iptal olduğu için ekibin yeni yılı Mardin'de karşılayacağı öğrenildi.

Uzak Şehir'in Demir'i Ferit Kaya ise Paris'e gitmişti.

Uzak Şehir'in Demir'i Ferit Kaya ise Paris'e gitmişti.

Ekip arkadaşlarının mahsur kaldığını öğrenen Ferit Kaya, Paris'ten göndermeli bir paylaşım yaptı. Kaya, 'Bütün ekip Mardin'de mahsur kalmışken Paris'teki ben' notuyla fotoğrafını paylaştı.

Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
