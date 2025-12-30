Uzak Şehir İptal Edildi, Zirveyi O Kaptı: 29 Aralık Pazartesi Reyting Sonuçları Belli Oldu
29 Aralık Pazartesi reyting sonuçları belli oldu. Uzak Şehir'in yeni bölümünün iptal edildiği akşam yayınlanan tek dizi Cennetin Çocukları oldu. Esra Erol'da ve Müge Anlı ile Tatlı Sert'in varlıklarını konuşturduğu 29 Aralık Pazartesi reyting sonuçlarına hangisi damga vurdu?
Uzak Şehir'in yeni bölümünün iptal edilmesi Cennetin Çocukları dizisine yaradı.
29 Aralık Pazartesi Total Reyting Sonuçları
29 Aralık Pazartesi AB Reyting Sonuçları
29 Aralık Pazartesi ABC1 Reyting Sonuçları
