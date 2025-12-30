onedio
Uzak Şehir İptal Edildi, Zirveyi O Kaptı: 29 Aralık Pazartesi Reyting Sonuçları Belli Oldu

Reyting Sonuçları
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
30.12.2025 - 13:32

29 Aralık Pazartesi reyting sonuçları belli oldu. Uzak Şehir'in yeni bölümünün iptal edildiği akşam yayınlanan tek dizi Cennetin Çocukları oldu. Esra Erol'da ve Müge Anlı ile Tatlı Sert'in varlıklarını konuşturduğu 29 Aralık Pazartesi reyting sonuçlarına hangisi damga vurdu?

Uzak Şehir'in yeni bölümünün iptal edilmesi Cennetin Çocukları dizisine yaradı.

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Cennetin Çocukları 29 Aralık Pazartesi reyting zirvesinde yer aldı. Cennetin Çocukları Total, AB ve ABC1'de zirvede yer alırken, tüm kategorilerde onu gündüz kuşağı programları Esra Erol'da ve Müge Anlı ile Tatlı Sert izledi.

29 Aralık Pazartesi Total Reyting Sonuçları

Uzak Şehir iptalinin de etkisiyle yayınlanan tek dizi olan Cennetin Çocukları reytinglerini artırdı. İlk kez zirvede yer almayı başardı.

29 Aralık Pazartesi AB Reyting Sonuçları

Gündüz kuşağının etkisi de devam etti. ATV'nin iki programı ikinci ve üçüncü sıralarda yer almayı başardı.

29 Aralık Pazartesi ABC1 Reyting Sonuçları

MasterChef ve yayınlanan filmler de ilk 10'da yer aldılar. Pazartesi reytingleri ilk kez farklı geldi.

Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
