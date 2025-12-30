Kısmetse Olur'un Fenomen Gelin Adayı Uyuşturucu Soruşturmasında Gözaltına Alınanlardan Biri Çıktı!
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında 28 Aralık'ta pek çok ünlü isim gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan isimlerden birinin eski Kısmetse Olur yarışmacısı Rabia Karaca olduğu öğrenildi.
Kısmetse Olur yarışmasıyla ünlenen Rabia Karaca'nın gözaltına alındığı ortaya çıktı.
Son dönemde yaptırdığı estetiklerle gündeme gelen Rabia Karaca'nın adı soruşturma kapsamında yeniden gündeme geldi.
