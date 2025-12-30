onedio
Kısmetse Olur'un Fenomen Gelin Adayı Uyuşturucu Soruşturmasında Gözaltına Alınanlardan Biri Çıktı!

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
30.12.2025 - 13:01

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında 28 Aralık'ta pek çok ünlü isim gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan isimlerden birinin eski Kısmetse Olur yarışmacısı Rabia Karaca olduğu öğrenildi.

Kısmetse Olur yarışmasıyla ünlenen Rabia Karaca'nın gözaltına alındığı ortaya çıktı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında geçtiğimiz gün yapılan operasyonda gözaltına alınan isimlerden birinin Rabia Karaca olduğu ortaya çıktı. Rabia Karaca, Kısmetse Olur adlı evlendirme programıyla tanınıyordu.

Son dönemde yaptırdığı estetiklerle gündeme gelen Rabia Karaca'nın adı soruşturma kapsamında yeniden gündeme geldi.

Sosyal medya fenomeni olarak hayatına devam eden Rabia Karaca'nın soruşturmadaki akıbeti henüz belli değil.

Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
