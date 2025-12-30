TOKİ 500 Bin Konut Kura Çekimi Sorgulama: TOKİ Kura Sonuçlarına Nereden Bakılır? TOKİ 2025-2026 Kura Takvimi

TOKİ 500 bin konut projesi, Cumhuriyet tarihinin en büyük konut projesi olarak tanıtıldı. 81 ilde yapılacak olan 500 bin konut için milyonlarca vatandaşımız başvuruda bulundu. İstanbul, İzmir, Ankara başta olmak üzere özellikle deprem bölgesine büyük bir kontenjan ayrıldı. TOKİ 500 bin konut başvuruları sona erdi ve şimdi gözler kura çekimine çevrildi.

TOKİ 500 bin konutta kura çekimleri il il gerçekleştiriliyor ve hak sahipleri belirleniyor. Vatandaşlar TOKİ kura çekimlerini büyük bir merakla takip ediyor.

Peki TOKİ kura çekimi sonuçlarına nasıl bakılır?

İşte TOKİ 500 bin konut kura çekim takvimi ve sorgulama ekranı!