TOKİ 500 Bin Konut Kura Çekimi Sorgulama: TOKİ Kura Sonuçlarına Nereden Bakılır? TOKİ 2025-2026 Kura Takvimi

TOKİ 500 Bin Konut Kura Çekimi Sorgulama: TOKİ Kura Sonuçlarına Nereden Bakılır? TOKİ 2025-2026 Kura Takvimi

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
30.12.2025 - 09:18

TOKİ 500 bin konut projesi, Cumhuriyet tarihinin en büyük konut projesi olarak tanıtıldı. 81 ilde yapılacak olan 500 bin konut için milyonlarca vatandaşımız başvuruda bulundu. İstanbul, İzmir, Ankara başta olmak üzere özellikle deprem bölgesine büyük bir kontenjan ayrıldı. TOKİ 500 bin konut başvuruları sona erdi ve şimdi gözler kura çekimine çevrildi.

TOKİ 500 bin konutta kura çekimleri il il gerçekleştiriliyor ve hak sahipleri belirleniyor. Vatandaşlar TOKİ kura çekimlerini büyük bir merakla takip ediyor.

Peki TOKİ kura çekimi sonuçlarına nasıl bakılır?

İşte TOKİ 500 bin konut kura çekim takvimi ve sorgulama ekranı!

TOKİ Kura Sonuçları

TOKİ Kura Sonuçları

TOKİ 500 Bin Sosyal Konut Projesinde başvurular 19 Aralık'ta sona erdi. Başvuruların sona ermesinin ardından kura çekimleri başladı. Kura takvimi ve il bazlı çekilişler resmi açıklamalarla duyuruluyor. Türkiye genelinde binlerce aile uygun fiyatlı ve güvenilir konutlarla buluşacak. Projeye milyonlarca vatandaşımız başvuruda bulundu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından gerçekleştirilecek olan TOKİ 500 bin sosyal konut projesinde ilk çekiliş 29 Aralık 2025 Pazartesi günü yapıldı. Kura çekilişi ilk olarak deprem bölgesi olan Adıyaman'da gerçekleştirildi.

TOKİ Kura Sonuçları Nereden Bakılır?

TOKİ kura sonuçlarına TOKİ'nin resmi internet sitesinden ve e-devlet üzerinde bakılabilir. TOKİ'ye hak kazanan vatandaşlar, bu iki site üzerinden kura çekimlerine bakabilir.

TOKİ Ev Çıkıp Çıkmadığını Nasıl Öğrenebilirim?

TOKİ 500 bin konut başvurusunda bulunanlar ev çıkıp çıkmadığını e-devlet'ten veya TOKİ'nin sitesinden öğrenebilir.

TOKİ e-Devlet Kura Sonuç Sorgulama Ekranı

TOKİ Kura Sonucu Sorgulama Ekranı

TOKİ Kura Çekim Takvimi

TOKİ Kura Çekim Takvimi

TOKİ kura çekim takvimi tamamen belli olmadı. Kura çekim takviminde belli olan iller, teker teker açıklanıyor. 2025 ve 2026 yılında 5 ilimizde yapılacak olan kura çekimleri için tarih belli oldu.

Buna göre, 

TOKİ Kura Çekimi Canlı İzle

TOKİ kura çekimlerini TOKİ'nin YouTube kanalı üzerinden canlı bir şekilde izleyebilirsiniz.

TOKİ 500 bin Konut İstanbul Kurası Ne Zaman Çekilecek?

TOKİ 500 bin konut İstanbul kurasının ne zaman çekileceği henüz belli olmadı. Proje kapsamında öncelik deprem şehirlerine verildi.

TOKİ 2026 Kuraları Ne Zaman?

TOKİ 2026 kuraları çekilmeye devam edecek. Ancak henüz tüm takvim açıklanmadı.

TOKİ 500 Bin Konut Evler Nasıl Olacak?

TOKİ 500 Bin Konut Evler Nasıl Olacak?

TOKİ 500 bin konut projesinde farklı konut tipleri bulunuyor. Projede 80 ve 65 metrekarelik 2 ayrı 2+1 ve 55 metrekarelik 1+1'ler bulunuyor. 

Konutların fiyatı ve taksit tutarları İstanbul ve Anadolu illerinde farklı olacak. Anadolu'da 1+1 konutlar 1 milyon 800 bin TL, 65 metrekarelik 2+1'ler 2 milyon 200 bin TL, 80 metrekarelik 2+1'ler ise 2 milyon 650 bin TL'den satışa sunulacak.

Anadolu'da 1+1 konutların taksitleri 6 bin 750 TL olacak. 65 metrekarelik 2+1'lerin taksitleri 8 bin 250 TL, 80 metrekarelik 2+1'lerin taksitleri ise 9 bin 938 TL olarak belirlendi.

TOKİ Ödemeleri Ne Zaman Başlayacak?

TOKİ Ödemeleri Ne Zaman Başlayacak?

TOKİ 500 bin sosyal konut için taksit ödemeleri sözleşme tarihinden sonraki ay ödenmeye başlayacak.

TOKİ Çıkanların Evleri Ne Zaman Teslim Edilecek?

TOKİ Çıkanların Evleri Ne Zaman Teslim Edilecek?

TOKİ evlerinin teslimatı Mart 2027 itibarıyla başlayacak. Projeyle en az 2 milyon kişi sağlam, modern konutlarla hesaplı ödeme koşullarıyla yuva hayalini gerçeğe dönüştürecek. 

En çok başvuru sırasıyla İstanbul, Ankara ve İzmir’den geldi. En çok başvuru yapılan kategori ise 1 milyon 326 bin ile genç kategorisi oldu.

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
