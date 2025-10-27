onedio
TOKİ 500 Bin Sosyal Konut Evleri Nasıl Olacak? İşte TOKİ 2+1 ve 1+1 Örnek Daireler!

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
27.10.2025 - 14:44

'Yüzyılın Konut Projesi' kapsamında 81 ilimizde 500 bin konut inşa edileceği açıklandı. Proje kapsamında en çok kontenjan ise İstanbul ve Ankara'ya ayrılıyor. 2 milyondan fazla vatandaşımızın 500 bin sosyal konut projesinden yararlanması bekleniyor. TOKİ konutları 2+1 ve 1+1 olarak inşa edilecek, yatay mimariye uygun tasarlanacak.

Peki TOKİ 500 bin sosyal konut evleri nasıl olacak?

İşte örnek daireler!

TOKİ 500 Bin Sosyal Konut Projesi Nedir?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğanİstanbul'da 500 bin sosyal konut projesinin detaylarını açıkladı. 'Yüzyılın Konut Projesi'yle, 81 ilde 500 bin sosyal konut inşa edilecek. İlk etapta İstanbul'da 100 bin, Ankara'da 30 bin 780, İzmir'de 21 bin 520, Gaziantep'te 13 bin 940, Konya'da 13 bin 670, Şanlıurfa'da 13 bin 190, Diyarbakır'da 12 bin 170, Bursa'da 13 bin 730, Antalya'da 13 bin 160, Hatay'da 12 bin 640 konut inşa edileceği açıklandı. 

2 milyonu aşkın vatandaşımızın 500 bin sosyal konuttan yararlanması bekleniyor.

500 Bin Sosyal Konut Evleri Nasıl Olacak?

TOKİ 500 bin konut projesinde evler  2+1 ve 1+1 şeklinde inşa edilecek. Evler, yatay mimariye ve geleneksel dokuya uygun olarak tasarlanıyor.

  • 2+1 konutlar 65 ve 80 metrekare

  • 1+1 daireler ise yaklaşık 55 metrekare büyüklüğünde olacak.

TOKİ 500 Bin Sosyal Konut Örnek Daireler

Yüzyılın Konut Projesi kapsamında Ankara'ya 30 bin 780 kontenjan ayrıldı. Proje kapsamında Sincan ilçesinde inşa edilen 2+1 ve 1+1 örnek konutlar görüntülendi.

Konutlar, depreme dayanıklı, tünel kalıp sistemiyle inşa ediliyor. Ayrıca evlerde ısı, ses ve su yalıtımı bulunuyor. 

Kiler dolabı, ebeveyn banyosu, duşa kabinin de bulunduğu evlerde, mutfak seçeneği de bir arada ya da ayrı olarak bulunuyor.

Sosyal Donatılar Olacak mı?

Konutların çevresinde oturma alanları, çocuk oyun parkları ve otopark gibi sosyal donatıların da yer alacağı biliniyor. Sosyal medyada TOKİ 500 bin sosyal konut örnek daireye dair yayılan ilk görüntüler ise oldukça ilgi çekti. 

Hem modern hem de kullanışlı bir şekilde tasarlanan TOKİ konutlarından bir de video paylaşıldı.

TOKİ 500 bin sosyal konut örnek daire videosunu buradan izleyebilirsiniz;

