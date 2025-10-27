TOKİ 500 Bin Sosyal Konut Evleri Nasıl Olacak? İşte TOKİ 2+1 ve 1+1 Örnek Daireler!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da 500 bin sosyal konut projesinin detaylarını açıkladı. 'Yüzyılın Konut Projesi'yle, 81 ilde 500 bin sosyal konut inşa edilecek. İlk etapta İstanbul'da 100 bin, Ankara'da 30 bin 780, İzmir'de 21 bin 520, Gaziantep'te 13 bin 940, Konya'da 13 bin 670, Şanlıurfa'da 13 bin 190, Diyarbakır'da 12 bin 170, Bursa'da 13 bin 730, Antalya'da 13 bin 160, Hatay'da 12 bin 640 konut inşa edileceği açıklandı.

2 milyonu aşkın vatandaşımızın 500 bin sosyal konuttan yararlanması bekleniyor.