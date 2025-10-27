TOKİ 500 Bin Sosyal Konut Evleri Nasıl Olacak? İşte TOKİ 2+1 ve 1+1 Örnek Daireler!
'Yüzyılın Konut Projesi' kapsamında 81 ilimizde 500 bin konut inşa edileceği açıklandı. Proje kapsamında en çok kontenjan ise İstanbul ve Ankara'ya ayrılıyor. 2 milyondan fazla vatandaşımızın 500 bin sosyal konut projesinden yararlanması bekleniyor. TOKİ konutları 2+1 ve 1+1 olarak inşa edilecek, yatay mimariye uygun tasarlanacak.
Peki TOKİ 500 bin sosyal konut evleri nasıl olacak?
İşte örnek daireler!
TOKİ 500 Bin Sosyal Konut Projesi Nedir?
500 Bin Sosyal Konut Evleri Nasıl Olacak?
TOKİ 500 Bin Sosyal Konut Örnek Daireler
Sosyal Donatılar Olacak mı?
TOKİ 500 bin sosyal konut örnek daire videosunu buradan izleyebilirsiniz;
