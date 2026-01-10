Sevgili İkizler, bugün senin için iletişim trafiği durmuyor. Zihninde oluşan düşünce trafiği, Venüs ve Chiron'un oluşturduğu kare açı nedeniyle, iş hayatında kendini yeterince ifade edemediğini düşündüğün bir konuyu yeniden gündemine taşıyabilir. Ancak asıl sorunun, anlatamamaktan ziyade, anlaşılmamaktan kaynaklanan eski bir kırgınlık olduğunu fark edebilirsin.

Tam da bu noktada kariyer hayatında, belki de içsel bir geri çekilme yaşayabilirsin. Ancak bu geri adımı bir kaçış olarak görmemelisin. Aksine, bu duraklama senin için stratejik bir hamle olabilir. Zihnini toparlamak ve gelecek haftaya daha net ve etkili cümlelerle başlamak için bugünü bir fırsat olarak değerlendirebilirsin. Planını yap ve görüşmelerde kontrolü eline alıp artık kendini göster!

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise kelimelerin hassasiyeti bugün daha da ön plana çıkabilir. Venüs ve Chiron'un oluşturduğu kare açı, geçmişte söylenememiş bir duyguyu hatırlatabilir. Bugün, kalbinden geçenleri yumuşak bir dille ifade etmek, ilişkilerinde şifa yaratabilir. Unutma ki bazen en güçlü ifadeler, en yumuşak kelimelerle söylenir. Yani, hassas bir şekilde attığın adımlar, geçmişi ardında bırakmanı sağlayıp seni yeni bir hayata adım atmaya davet edebilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…