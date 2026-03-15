Sevgili İkizler, gökyüzünün enerjisi bugün sana, aşk hayatında radikal değişiklikler yapma fırsatı sunuyor. Bir süredir devam eden, belki de alışkanlık haline gelmiş, fakat artık sana ilham vermeyen bir ilişkinin sonunu getirebilirsin.

Bu belki de sana biraz korkutucu geliyor, belki de biraz hüzünlü... Ancak bazen artık bize huzur vermeyen, bizi yormaya başlayan, belki de biraz da sıkan ilişkileri sonlandırmak gerekiyor. Ve işte tam da bu noktada, ayrılık kararı almak, sana kendini beklediğinden çok daha fazla özgür hissettirebilir. Aşkın sana hissettirdiklerine iyice odaklan, seni dibe çekiyorsa; cesur hamlenin karşılığı anında yeni bir aşk olabilir! Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…