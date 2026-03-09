Sevgili İkizler, bugün aşk hayatında yeni heyecanların ve güçlü tutkuların kapısını aralayabilirsin. Belki sosyal bir ortamda, belki bir kahve molasında, belki de toplu taşımada bir yolculuk sırasında karşına çıkacak olan kişi ile aranda kısa ama etkili bir yakınlaşma söz konusu olabilir.

Jüpiter'in olumlu enerjisiyle, bugün risk almak ve duygusal adımlar atmak daha cesaret verici bir hal alabilir. Belki de bu, beklediğin o büyük aşkın ilk adımıdır. Unutma ki aşkta bazen risk almak gerekir. İşte şimdi tam da böyle bir andasın... Kalbini dinle, zira bu heyecanı ve tutkuyu istediğini biliyoruz. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…