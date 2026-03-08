Sevgili İkizler, bugün senin için oldukça hareketli ve enerjik bir gün olacak gibi görünüyor. Zihnini durdurmak neredeyse imkansız hale gelebilir, çünkü düşüncelerin hızla akıp gidiyor ve bu durum, bedenini yorabilir. Ancak merak etme, bu durumun üstesinden gelmenin yolları var. Birden fazla işe aynı anda odaklanmak yerine, belki de bir adım geri atıp her bir görevi kısa aralarla ele almayı düşünmelisin. Böylece hem daha verimli olabilir hem de kendini daha az yorgun hissedebilirsin.

Fiziksel olarak da kendini biraz gergin hissedebilirsin, özellikle boyun ve omuz bölgende. Bu durumda, birkaç esneme hareketi yapmak, bu gerginliği azaltabilir ve seni rahatlatabilir. Belki bir yoga dersi almayı düşün veya kendi başına birkaç esneme hareketi yap. İşte bu gevşeme seansı sonunda bedeninin hafiflediğini de hissedebilirsin. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…