Sevgili İkizler, bugün kendini biraz yorgun hissediyor olabilirsin. Çünkü uyku kaliten dün gece biraz sekteye uğramış olabilir. Belki de biraz fazla geç saatlere kadar uyanık kaldın ya da uykunu bölük pörçük bir şekilde aldın. Böyle günlerde genellikle dalgınlık ve odak düşüklüğü gibi belirtilerle karşılaşabilirsin. Ama hey, endişelenme! Bu durumu çözmenin yolları var.

Öncelikle, kafeinli içeceklerden uzak durmanı öneririz. Evet, bir bardak kahve belki de seni ayakta tutan tek şey gibi görünebilir ama aslında bu durum tam tersi bir etki yaratabilir. Kafein, enerji seviyelerini geçici olarak yükseltse de, sonrasında daha büyük bir enerji düşüşüne neden olabilir. Bu yüzden, bugün su tüketimine daha fazla önem vermelisin. Bir diğer önerim ise kısa molalar vermen. Çalışırken ya da bir şeylerle meşgulken, arada bir durup biraz dinlenmeyi unutma. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…