2 Mart 2026, Günlük Sağlık Burç Yorumu

astroirem Astroloji Editörü
01.03.2026 - 18:01

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. İkizler ve yükselen İkizler burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 2 Mart Pazartesi günü İkizler ve yükselen İkizler burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 2 Mart Pazartesi gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, İkizler ve yükselen İkizler burcu günlük medikal astroloji yorumları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, bugün özellikle öğle saatlerinde, belki de işlerin yoğunlaştığı ve stresin tavan yaptığı anlarda, kendini bir anda halsiz ve bitkin hissetmen muhtemel. Bu yüzden gün boyu canlılığını korumak adına kan şekerini dengede tutman gerekiyor. 

Yani, gün içinde ağır ve doyurucu öğünler yerine, az ama öz atıştırmalıklarla enerjini dengede tutmayı deneyebilirsin. Belki bir avuç kuruyemiş, belki bir parça bitter çikolata... Bunlar hem kan şekerini dengede tutacak hem de seni ani enerji düşüşlerinden koruyacak, bizden söylemesi! Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

