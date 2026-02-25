onedio
26 Şubat Perşembe İkizler Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

26 Şubat 2026, Günlük Sağlık Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
25.02.2026 - 18:01

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. İkizler ve yükselen İkizler burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 26 Şubat Perşembe günü İkizler ve yükselen İkizler burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 26 Şubat Perşembe gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, İkizler ve yükselen İkizler burcu günlük medikal astroloji yorumları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, bugün hücrelerinin suya ve derin bir temizliğe her zamankinden çok daha fazla ihtiyaç duyacak. Hızla hareket eden zihnini takip etmeye çalışırken, bedeninin ne kadar kuruduğunu ve enerjinin ne kadar hızla tükendiğini fark edebilirsin. İşte tam da bu noktada, vücudunun sıvı dengesini korumak için gün içinde sık sık su molaları vermek gibi bir alışkanlık edinebilirsin.

Bedenini su ile içeriden nemlendirdiğinde, dışarıya yaydığın karmaşık enerji yerini muazzam bir netliğe bırakacaktır. Bu, fiziksel berraklığını da geri getirecek ve enerjini yeniden dengeleyecektir. Artık kendine her zamankinden daha fazla özen göstermeli ve zihnin kadar bedenine de iyi bakmalısın. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

