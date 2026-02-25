Sevgili İkizler, bugün gökyüzünde gerçekleşen Mars ve Uranüs arasındaki kare açı, seni bir dizi filmin en heyecan verici sahnesindeymişsin gibi hissettirecek. Adeta bir dedektif edasıyla, başkasının en derin sırlarını ya da skandal bir bilgiyi, tamamen beklenmedik bir şekilde öğrenmen an meselesi. Belki bir yanlışlık sonucu sana ulaşan bir mesaj, belki de tesadüfen kulak misafiri olduğun bir konuşma, iş yerindeki karmaşık ittifakları ve entrikaları tüm çıplaklığıyla gözler önüne serecek.

Tam da bu durumda, bilgiyi hemen etrafa yaymak yerine, bir satranç ustası gibi, onu kendi lehine kullanman gereken kritik bir anı sabırla beklemelisin. Rekabet ettiğin kişilerin zaaflarını artık biliyorsun ve bu bilgiyi nasıl kullanacağın tamamen senin elinde. Bakalım hırsların ve başarı hedeflerin, bu bilgiyi en tehlikeli ve en kazançlı silaha mı dönüştürecek? Yoksa bu bilgiyi görmezden mi geleceksin? İşte bu, bugün senin için en önemli soru olacak. Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…