Sevgili İkizler, bugün Merkür'ün durağan konumuna geçmesiyle birlikte iş hayatında perde arkasındaki entrikalar, kulağına çalınan dedikodu ve fısıltılar daha da ilginç ve çekici hale geliyor. Bir dedikodu, bir söylenti, işte bu tür şeyler bugün içindeki dedektifi uyanışa geçiriyor ve seni derinlemesine araştırmalar yapmaya, detayları incelemeye yönlendiriyor. Tabii bu durumda içgüdülerin sanki bir alarm gibi çalıyor, sezgilerin ve elindeki somut veriler birleşerek oyunun kurallarını lehine çeviriyor.

Tam da bu noktada belki de kapısını tamamen kapattığını düşündüğün bir iş meselesi, bugün yeniden önüne düşebilir. Daha önce reddettiğin bir teklif, bu kez çok daha cazip şartlarla karşına çıkabilir. Merkür'ün durağan konumda olduğu bugünlerde, eski dosyaların tozunu almak ve rafa kalkan fikirleri yeniden canlandırmak da senin için heyecan verici olabilir. Eski projeleri yeniden ele almak, belki de gözden kaçırdığın bazı detayları bulmak için harika bir fırsat. Eskinin yeniden canlanması ile ise başarı senin olabilir! Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…