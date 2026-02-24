Sevgili İkizler, bugün Merkür, durağan konuma geçiyor ve bu durum iş hayatında perde arkasında dönen oyunları, kulağına gelen fısıltıları daha da cazip hale getiriyor. Bir dedikodu, bir söylenti, işte bu tür şeyler bugün içindeki dedektifi uyandırıp derinlere, detaylara, araştırmalara sürüklüyor seni! İçgüdülerin sanki bir alarm gibi çalıyor, sezgilerine ve elindeki somut veriler birleşerek oyunun kurallarını lehine çeviriyor.

İşte tam da bu noktada belki de kapısını tamamen kapattığını düşündüğün bir iş meselesi, bugün yeniden önüne düşebilir. Daha önce reddettiğin bir teklif, bu kez çok daha cazip şartlarla karşına çıkabilir. Merkür'ün durağan konumda olduğu bugünlerde, eski dosyaların tozunu almak ve rafa kalkan fikirleri yeniden canlandırmak da senin için heyecan verici olabilir.

Peki ya aşk? Aşk hayatına baktığımızda ise duygularının bir yanardağ gibi kaynadığını görüyoruz. Fakat dışarıya sadece minik kıvılcımlar sızdırıyorsun. Ama belki de artık karşındaki kişiyi gizli testlere tabi tutmak yerine, o yakıcı ve net soruyu doğrudan sorma cesaretini göstermelisin. Gözlerinin içine bakarak alacağın tek bir cevap, içindeki o devasa fırtınayı dindirebilir. Hadi bırak sevgi içinden taşsın, gerçek aşk için yürekler buluşsun. Zira, hayal kırıklığını göze almaktır bazen aşk! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…