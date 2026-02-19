Sevgili İkizler, bugün Satürn ile Neptün'ün kavuşumu kariyer hedeflerini netleştirmen için bir çağrı niteliğinde. Uzun süredir kafanda şekillendirdiğin, belki de hayalini kurduğun bir pozisyon var mı? Eğer öyleyse, artık bu pozisyon için ciddi bir hazırlık yapmanın tam zamanı! 'Bir gün olur' dediğin o gün, geldi. İşte bu yüzden üst düzey bir yetkili seni gözlemliyor olabilir. Sen de dağılmadan, disiplinli ve planlı bir şekilde ilerlemelisin!

Özellikle iletişim temelli işlerdeysen, daha stratejik bir dil kullanman gerekebilir. Bu, seni fark edilir kılacaktır. Bugün ayrıca kariyer imajınla ilgili bir farkındalık da yaşayabilirsin. Şimdi iyi düşün, kendini nasıl göstermek istersin? İşte tam da o hale bürünmelisin!

Peki ya aşk? Aşk hayatına gelirsek, romantik bir belirsizlik netleşmeye başlıyor. Partnerinle açık ve net bir konuşma yapmak, yanlış anlaşılmaları ortadan kaldırabilir. Hafif bir heves olmanın ötesinde, ciddi bir potansiyel taşıyorsa; bu ilişkide her şeyin yerli yerine oturmasına izin vermelisin. Kalbine ona tamamen açmaya var mısın, mesela? Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…