Sevgili İkizler, bugün senin için oldukça özel bir gün! Güneş'in Balık burcuna geçişi, içerisinde barındırdığın yaratıcılığı adeta bir podyumda sergilemeni sağlıyor. Kariyerinde sanat, medya, tasarım ya da sahne işleriyle ilgiliysen, bu dönem parlaman için harika bir fırsat! Kendini ifade etmek için daha parlak bir spot ışığı olamazdı.

Risk almayı seven, cesur adımlar atmayı tercih eden bir İkizler burcuysan, bu dönemde başlattığın bir projeyle herkesin dikkatini çekebilirsin. Girişimci ruhun bu dönemde yeni bir marka ya da ürün lansmanı yapmaya odaklanabilir. Cesur adımlarının karşılığını uzun vadeli kazançlarla alabilirsin. İlhamının dorukta olduğu bu dönemde, yaratıcılığını en üst seviyede kullanabilirsin.

Peki ya aşk? Aşk hayatında da romantizm rüzgarları esiyor. Bekar bir İkizler burcuysan, hızlı başlayan bir ilişkiye hazır olmalısın. Zira aşkın rüzgarına aniden kapılacak gibisin... Tabii eğer bir partnerin varsa, bu dönem onunla keyifli ve eğlenceli planlar yapmalısın. Belki bir hafta sonu kaçamağı, belki romantik bir akşam yemeği sırasında hayatının en güzel anılarından birini yaşayabilirsin. Çokça sevilecek ve şımartılacaksın! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…