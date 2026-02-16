Sevgili İkizler, bugün Kova burcunda meydana gelen Güneş Tutulması ile birlikte vizyonun genişlemeye başlıyor. Yurt dışı ile bağlantılı işlerinde, akademik projelerinde veya medya sektöründe yeni bir başlangıç yapma fırsatı doğabilir. Öyle ki, Salı günü alacağın bir haber, seni tamamen farklı bir rotaya yönlendirebilir. Şimdi, büyük düşünme zamanı geldi çattı!

Eğitimle ilgili konularda, seyahat planlarında veya hukuki işlerinde önemli bir gelişme yaşanabilir. Belki de yeni bir sertifika programına katılmak, dijital bir girişimde bulunmak ya da bir yayın projesi başlatmak üzeresindir. Bu tutulma, seni sıradanlıktan çıkarıp hayatına farklı bir yön verme fırsatı sunuyor; bunu sakın unutma!

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise Venüs ile KAD Kavuşumu sosyal çevren üzerinden kadersel bir tanışmayı beraberinde getirebilir. Bir arkadaş ortamında başlayan masum bir sohbet, hızla derinleşebilir ve belki de hayatının aşkını bulmana yardımcı olabilir. Eğer bir ilişkin varsa, bu yakınlaşmaya dikkat etmelisin. Zira, flörtleşmeye dönüşen bu konuşma ihanetin ayak sesleri olabilir. Kalbin, başka yöne kayıyor olabilir! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…