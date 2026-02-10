Sevgili İkizler, bugün kafanı meşgul eden bir konuya yeni bir bakış açısıyla yaklaşma fırsatın olacak. Güneş ve Chiron'un oluşturduğu altmışlık, belki de 'yanlış anlaşıldım' dediğin bir durumun aslında yeterince net ifade edilmediğini gözler önüne serecek. İletişimle ilgili bir düzeltme yapman, geçmişte yaşadığın bir kırgınlığı hafifletecek. Böylece ortaklarınla ve yöneticilerinle eskisinden çok daha net ve anlaşılır bir dil kullanmayı tercih edeceksin. Şimdi, taşlar yerine oturacak!

Günün ilerleyen saatlerinde ise daha önce seni engelleyen bir korkunun mantıklı bir çözümle etkisini kaybettiğini göreceksin. Bu durum, zihinsel yükünü hafifletecek ve üretkenliğini artıracak. Güneş'in aydınlatıcı etkisi ve Chiron'un iyileştirici dokunuşu birleşerek, kendine olan güvenini yükseltiyor. Bugün kendinden emin ve iş hayatında başarılı olacağın aşikar!

Peki ya aşk? Aşk hayatına geldiğimizde, geçmişte yarım kalan duygular karşımıza çıkıyor. Konuşmak, anlatmak ve dinlemek bugün iyileştirici bir rol oynayacak. Belki geçmiş unutulmayacak ya da affedilmeyecek ama vedayı hak edecek. Eskilerden kurtulmak, geçmiş aşktan arınmak ise sana yeni aşklara yelken açma fırsatı sunacak. Bunu bir düşün! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…