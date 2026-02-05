Sevgili İkizler, bugün tatlı bir kaosun içinde misin? Eğer öyleyse, bugünün astrolojik etkileriyle ilgili birkaç şey bilmekte fayda var. Bildiğin gibi Merkür, tüm iletişim ve düşünce evrenin yöneticisi bugün Balık burcuna geçiş yapıyor. Bu, kariyer alanında biraz belirsizlik hissi yaratabilir. Ancak bu belirsizliklerin seni korkutmasına izin verme. Zira, bu süreç sonunda kaostan çıkmanı sağlayabilir!

Tabii bu noktada otorite figürleriyle olan diyaloglarında, sözcüklerin anlamından çok, niyetinin ve tavrın önemli olduğunu unutmamalısın. Öte yandan bu süreçte önemli bir farkındalıkla kariyerinin seyrini değiştirmek de isteyebilirsin. Bir anda 'ben bunu neden yapıyorum?' sorusunu ön plana çıkarabilir. Eğer tatmin olmadığın bir alanda çalışıyorsan, yeni bir yol hayal etmeye başlayabilirsin. Belki de kaostan çıkmanın en iyi yolu da budur!

Peki ya aşk? Aşk hayatına gelince, bugün karmaşık duyguların çözülmeye başladığını görebilirsin. Belki de net bir tanım koymadan yaşadığın bir bağ, bugün anlam kazanabilir. Karşındaki kişinin duygularını kelimelere dökmesini bekleme, davranışlara odaklan. Sessiz bir yakınlaşma seni şaşırtabilir ve belki de beklediğin aşkın kapılarını böylece aralayabilir. Görünen o ki bugün hislerin yol gösterici olacak! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…