Sevgili İkizler, bugün tatlı bir karmaşanın içinde mi hissediyorsun kendini? Eğer cevabın evetse, bugünün astrolojik etkilerinin seni nasıl etkileyebileceği hakkında birkaç bilgi edinmen gerekiyor. Bildiğin üzere Merkür, iletişim ve düşüncelerin evrenini yöneten gezegen ve bugün Balık burcuna geçiş yapıyor. Bu durum ise iş hayatında belirsizliklerin ortaya çıkmasına sebep olabilir.

Fakat bu belirsizliklerin seni korkutmasına izin verme! Zira bu durum, aslında kaosun içinden çıkmanı sağlayabilecek bir dönüşüm süreci olabilir. Bu süreçte, otorite figürleriyle olan diyaloglarında, sözcüklerin anlamından çok, niyetinin ve tavrının önemli olduğunu aklından çıkarma.

Bu dönemde, kariyerinin yönünü değiştirmekle ilgili önemli bir farkındalık yaşayabilirsin. Bir anda 'ben bunu neden yapıyorum?' sorusu aklını kurcalayabilir. Eğer tatmin olmadığın bir alanda çalışıyorsan, yeni bir yol hayal etmeye başlayabilirsin. İşte bu sayede kaosun içinden çıkabilirsin. Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…