Sevgili İkizler, bugün Aslan burcunun ışıltılı ve gururlu sahnelerinde hayatın perdesi açılıyor ve Dolunay'ın büyülü ışığı, yeni ayın ilk gününde senin için yeni bir başlangıcın kapılarını sonuna kadar aralıyor. Bu yeni başlangıç, belki bir proje olabilir, belki bir eğitim programı ya da belki de yeni bir iş bağlantısı olabilir. Bu yeni başlangıç, hayatının gündemini belirleyecek ve en üst sıralara tırmanacak.

Kariyer hayatında işlerin düzgün ve sorunsuz bir şekilde akmaya başlayacağı bu dönemde, fırsatlar peşi sıra kapını çalabilir. Hayat, sana başarı dolu sürprizlerle dolu bir hediye paketi sunuyor. Tam da bu noktada, canlı zihnin ve yenilikçi fikirlerinle bu gelişmeleri desteklemeli ve üzerine gitmelisin. Her fırsatı en ince ayrıntısına kadar düşünmeli, başarıyı kucaklamalı ve belki de bu sefer kimseyle paylaşmamalısın. Alkışlar senin olsun, para, şöhret, kariyer, güç ve otoriteye kucak aç. Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…