Sevgili İkizler, bugün senin için oldukça önemli bir gün olacak gibi görünüyor. Gökyüzünün mistik maviliklerini saran Venüs'ün cazibeli enerjisi, kariyer hayatında 'değer' kavramını adeta bir spotlight ile aydınlatıyor. Emeklerinin karşılığını almak için doğru ve etkili bir konuşma yapacaksın. Bu konuşma, belki maddi, belki manevi anlamda bir kazanım elde etmeni sağlayabilir. Belki bir terfi, belki de uzun zamandır beklediğin o tatlı prim kapına kadar gelebilir.

Tam da bu noktada, iş hayatında daha seçici bir tutum sergiliyorsun. Herkese her şeyi anlatmak yerine, doğru insanlarla ilerlemek senin için daha önemli hale geliyor. Bu durum, sessiz ama sağlam bir ilerleme sağlıyor. Ve tabii ki bu durum, seni çok daha güçlü bir pozisyona taşıyor. Bu dönemde, emeklerinin karşılığını almak için doğru ve etkili adımlara odaklan. Zira, terfi almanın zamanı geldi. Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…