Sevgili İkizler, bugün senin için oldukça önemli bir gün. Gökyüzünü saran Venüs enerjisi, kariyer hayatında 'değer' kavramını ön plana çıkarıyor. Emeklerinin karşılığını almak için doğru ve etkili bir konuşma yapabilirsin. Bu konuşma, maddi ya da manevi anlamda bir kazanım elde etmeni sağlayabilir. Belki bir terfi, belki de uzun zamandır beklediğin bir prim kapında olabilir.

İş hayatında daha seçici bir tutum sergiliyorsun. Herkese her şeyi anlatmak yerine, doğru insanlarla ilerlemek senin için daha önemli hale geliyor. Bu durum, sessiz ama sağlam bir ilerleme sağlıyor. Ve tabii ki seni çok daha güçlü bir pozisyona taşıyor!

Gelelim aşka! Aşk hayatında ise Merkür'ün birleşimi, tensel çekimi ve güven duygusunu artırıyor. Dokunuşlar, bakışlar, yarım kalan cümleler çok şey anlatıyor. Unutma ki gözler yalan söylemez... Şimdi, aşkta her detay senin lehine dönüyor. Kalbini ısıtacak bir flörtte, yeniden harlayacak bir ateşle mevcut ilişkin de sana en derin duyguları yaşatabilecek. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…