Sevgili İkizler, bugün senin için bir zihinsel oyun alanı gibi görünüyor. Haftanın son gününde belki fiziksel olarak çalışmıyor olabilirsin ama zihnin durmaksızın çalışıyor. Yazmak, plan yapmak, yeni haftaya dair alternatifler üretmek sana büyük bir keyif veriyor. Ay’ın seni yönlendiren hareketi, seni hem hafif hissettiriyor hem de üretkenliğini artırıyor.

Kariyer alanında belki de 'bunu haftaya bırakırım' dediğin bir konu bugün tatlı bir şekilde çözüme kavuşabilir. Çünkü belki bir mesaj, belki de kısa bir görüşme ya da belki de ani bir fark ediş, işlerini kolaylaştırabilir. Bugün iş, stres değil; tamamen bir oyun gibi hissettirebilir ve sıkı dur hiç beklemediğin başarılar da senin olabilir.

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise tempo bir hayli yüksek. Eğer bekar bir İkizler burcuysan, flört enerjin zirvede... Şimdi kelimelerinle karşı tarafı kolayca etkileyebilirsin. Pazar gününün sosyalleşme enerjisini, flört etmek için kullanacağın aşikar. Hiç tanımadığın bir yabancı ile eğlenceli bir plan, küçük bir kaçamak ya da bol kahkahalı bir gün seni bekliyor. Bugün senin için aşk yok belki ama canlı ve heyecanlı yakınlaşmalar mümkün. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…