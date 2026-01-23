Sevgili İkizler, bugün Güneş ile Plüton’un Kova burcunda birleşmesi, iş hayatında sarsıcı bir etki yaratıyor. Bu kavuşum, kariyerinde yeni bir sayfa açma ya da mevcut işinden ayrılma düşüncesiyle seni baş başa bırakabilir. Artık zihinsel olarak seni tatmin etmeyen, sana bir şeyler katmayan bir işte daha fazla zaman harcamak istemiyorsun. İçinde bir ses sürekli olarak “işte burada görevim bitti” diye fısıldıyor.

Bu durumun farkına varman, radikal kararlar almanı gerektirebilir. Bu kararlar, özgürleştirici ve rahatlatıcı bir etki yaratabilir. Elbette, bu süreç kolay olmayabilir ve belki de zorluklarla karşılaşabilirsin. Ancak unutma ki eskiyi geride bırakmadan yenisi gelmez. Kendi gerçeklerinle yüzleşmen ve dürüst olman, seni uzun vadede daha doğru ve tatmin edici bir yola yönlendirecektir.

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise Güneş ile Plüton kavuşumu beklenmedik bir ayrılık ya da yakınlaşma getirebilir. Bugün, kelimelerin değil, hislerin yoğunluğunun konuştuğu bir gün olacak. Duygularının bir anda yön değiştirmesi seni şaşırtabilir. Ancak bu durum, tam da ihtiyacın olan uyanışı sağlayabilir. Kendine olan güvenini kaybetme, hislerini takip et ve aşkı bul. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…