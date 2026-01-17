Sevgili İkizler, bugün Oğlak burcunda gerçekleşen Yeni Ay, iş hayatında seni biraz zorlayacak gibi görünüyor. Kontrolün tamamen sende olmadığı durumlarla karşılaşabilir, beklenmeyen sorumluluklar ve üst üste gelen görevlerle uğraşman gerekebilir. Tabii bu durumda, her şeyin aynı anda ilerlememesi seni huzursuz edebilir. Ama merak etme, bu Yeni Ay aslında seni daha planlı ve stratejik düşünmeye yönlendiriyor.

Özellikle maddi konularla ilgili iş kararlarını da gündeme geliyor. Böylece ortaklaşa yapılan işler, primler ya da paylaşımlarla ilgili gelişmeler dikkatini çekebilir. Bugün seni huzursuz eden belirsizlikler de son bulabilir ve bu sayede uzun vadede daha sağlam bir düzen kurulur. Sabırlı olmak bugün senin için önemli, zira son noktadasın bekle ve gör!

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise Oğlak burcunda gerçekleşen Yeni Ay, duygusal derinliği artırıyor. Yüzeysel ilişkiler artık seni tatmin etmemeye başlayabilir. İlişkinde sorumluluklar ya da gelecek planlarına odaklanabilirsin. Bu Yeni Ay ile birlikte kalıcı bağlar kurmak isteyen yönün ortaya çıkabilir. Görünen o ki aşkı evlilikle taçlandırmak ve geleceğini bu doğrultuda şekillendirmek üzeresin... Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…