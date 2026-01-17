onedio
18 Ocak Pazar İkizler Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

İkizler Burcu right-white
18 Ocak 2026, Günlük Sağlık Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
17.01.2026 - 18:01

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. İkizler ve yükselen İkizler burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 18 Ocak Pazar günü İkizler ve yükselen İkizler burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 18 Ocak Pazar gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, İkizler ve yükselen İkizler burcu günlük medikal astroloji yorumları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, bugün Oğlak burcunda gerçekleşen Yeni Ay'ın etkisini üzerinde hissetmeye hazır ol. Bu Yeni Ay, bağışıklık sistemine yönelik hassasiyeti artırıyor ve enerji düzeylerini düşürebiliyor. Bu nedenle, bugün kendini biraz daha halsiz hissedebilirsin, belki de bir enerji düşüklüğü yaşayabilirsin. Ama sakın endişelenme, bu durum tamamen gökyüzündeki hareketlilikle ilgili.

Bugün, kendini korumaya almak ve enerjini yükseltmek için ekstra çaba göstermen gerekebilir. Belki biraz daha fazla dinlenmek, sağlıklı beslenmeye özen göstermek ya da biraz meditasyon yapmak iyi hissettirebilir. Belki de bugün, yeni bir spor rutini başlatmak ya da beslenme düzenini gözden geçirmek için ideal bir gün olabilir. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

