İkizler Burcu right-white
16 Ocak 2026, Günlük Sağlık Burç Yorumu

15.01.2026 - 18:01

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. İkizler ve yükselen İkizler burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 16 Ocak Cuma günü İkizler ve yükselen İkizler burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 16 Ocak Cuma gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, İkizler ve yükselen İkizler burcu günlük medikal astroloji yorumları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, bugün Ay'ın enerjik dansı eşliğinde yeni bir güne adım atıyoruz. Ay'ın Oğlak burcuna yaptığı geçiş, başını ağrıtabilir. Belki de omuzlarında bir ağırlık hissi oluşturabilir. Acaba kendini fazla mı sıkıyorsun? Stres ve günün yoğun enerjisi seni yoruyor olabilir. 

Tam da bu yüzden gün içinde kendine kısa molalar ver. Belki bir kitap okumak, belki biraz meditasyon yapmak ya da sadece sessiz bir ortamda gözlerini kapatıp dinlenmek sana iyi gelebilir. Ayrıca, ekran süresini azaltmak da oldukça önemli. Nefes egzersizleri ile güne enerjik başlamayı da bir dene deriz. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

