Sevgili İkizler, bugün aşk rüzgarları biraz daha farklı esiyor. Partnerinin her adımını takip etmek, onunla ilgili her detayı bilmek isteme hissi içinde olabilirsin. Sevdiğin kişiye dair belirsizlikler, gizli kalmış duygular ya da söylenmemiş sözler canını sıkabilir. Bu belirsizliklerin üzerine gitme ve netlik kazandırma arzusu içinde olabilirsin.

Partnerinin hayatında daha fazla yer edinme ve onu sahiplenme isteği bugünlerde bir hayli artmış olabilir. Tam da bu noktada her ne kadar aşkla bağlı olsan da herkesin kişisel alanına ve özgürlüğüne ihtiyacı olduğunu unutma. 'Kontrol bende' mantığı ve aşırı sahiplenme arzusu, aranızda gereksiz gerilimlere ve anlaşmazlıklara yol açabilir. Bu nedenle, partnerine karşı olan bu kontrol isteğini biraz olsun frenlemeyi ve ona da kişisel alanını tanımayı unutma! Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…