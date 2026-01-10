Sevgili İkizler, bugün aşk hayatında kelimelerin gücünü bir kez daha fark edeceksin. Venüs ve Chiron arasındaki kare açı, geçmişte söyleyemediğin veya söylenememiş bir duyguyu, belki de bir itirafı hatırlatabilir sana! Bu, belki de bir süredir aklının bir köşesinde duran bir söz olabilir.

Tabii bu durumda bugün, kalbinden geçenleri tatlı ve yumuşak bir dille ifade etmek, ilişkilerinde adeta bir şifa olabilir. Bu, belki de bir özür, belki de bir teşekkür olabilir. Unutma ki bazen en güçlü ifadeler, en yumuşak kelimelerle söylenir. Yani, hassas bir şekilde attığın adımlar, geçmişi ardında bırakmanı sağlayabilir. Aşkta yeni bir başlangıç yapmanın yolunu buldun! Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…