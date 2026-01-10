Sevgili İkizler, bugün Venüs ve Chiron'un kozmik dansının etkileri altındasın. Bu etkileşim, sinir sistemi ve solunum üzerine olan farkındalığını artırıyor. Ve bedeninin nasıl daha iyi hissedeceğini anlatıyor.

Tam da bu noktada, zihinsel dağınıklığının aslında bedeninin 'beni fazla uyardın, biraz rahat bırak' dediğini fark edebilirsin. Tabii bu süreçte, odaklanmak ve bunun için ekranlardan biraz uzaklaşmak iyi bir başlangıç olabilir. Doğayla iç içe olmak, kısa yürüyüşler yapmak, hatta ritmik nefes çalışmaları yapmak sinirlerini yatıştırabilir.

Ayrıca unutma ki şifa sürecinde amaç düşüncelerini susturmak değil, onları yumuşatmaktır. Kendine karşı nazik ol ve zihnini sakinleştirmek için sakinleş! Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…