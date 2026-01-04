Sevgili İkizler, bugün Güneş ve Satürn'ün oluşturduğu altmışlık, yüzündeki ifadeyi, bakışlarını ve mimiklerini daha belirgin hale getiriyor. Unutma ki güzellik detaylarda saklıdır ve küçük bir değişiklik bile büyük bir etki yaratabilir.

Bu hafta, dağınık enerjini toparlamanın ve aynadaki yansımanı daha berrak hale getirmenin zamanı. Kendine bir niyet belirle ve bu niyet doğrultusunda hareket et. Belki biraz daha fazla su içmeye karar verirsin, belki de yüzüne uyguladığın bakım ürünlerinde bir değişiklik yaparsın.

Bir de bakarsınız ki, yüzünde toplanan ışık, etrafındakilere de yansıyor ve onların da enerjisini yükseltiyor. Zira, şifa bazen aynadaki yansımanda, bazen de kendine nasıl davrandığında saklıdır. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…