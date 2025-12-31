onedio
Haberler chevron-right-grey Yaşam chevron-right-grey Astroloji chevron-right-grey 1 Ocak Perşembe İkizler Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

1 Ocak 2026, Günlük Sağlık Burç Yorumu

astroirem Astroloji Editörü
31.12.2025 - 18:01

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. İkizler ve yükselen İkizler burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 1 Ocak Perşembe günü İkizler ve yükselen İkizler burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 1 Ocak Perşembe gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, İkizler ve yükselen İkizler burcu günlük medikal astroloji yorumları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, bugün Merkür, Oğlak burcuna geçiş yapıyor ve bu durum, seni bir hayli etkiliyor. Artık zihninin daha net, bedeninin daha disiplinli olmak istediğini hissedeceksin. Sürekli düşünmek yerine, bedenine kulak vermek seni şaşırtıcı derecede rahatlatabilir. Belki de bugün kendine biraz zaman ayırıp bedenini dinlemeye ne dersin?

Biraz yoga yapmak, meditasyonla iç huzuru bulmak veya sadece sessiz bir ortamda oturup derin nefesler almak... Tüm bunlar, bedenine kulak vermenin ve onunla bağlantı kurmanın harika yolları. Omuzlarını gevşet, nefesini yavaşlat ve kendini bu huzurlu durumun içinde bul. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

